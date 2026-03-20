La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones. Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este sábado, 21 de marzo de 2026 a San Nicolás de Flüe y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. San Nicolás de Flüe fue un destacado anacoreta suizo que vivió en la región montañosa de Ranft, cerca de Sachseln. Motivado por una profunda inspiración divina, decidió abandonar a su esposa y a sus diez hijos para dedicarse a una vida de soledad y penitencia en la montaña. Su elección de vida lo llevó a convertirse en una figura célebre por su dedicación espiritual y su rechazo a las tentaciones del mundo material. Durante su tiempo en la celda, San Nicolás se dedicó a la oración y la meditación, lo que le permitió alcanzar un alto grado de santidad. Su vida austera y su compromiso con la fe lo convirtieron en un modelo de virtud para muchos y su influencia se extendió más allá de su retiro en la montaña. A pesar de su aislamiento, su vida tuvo un impacto significativo en la comunidad que lo rodeaba. Un momento notable en la vida de San Nicolás fue cuando salió de su celda para intervenir en un conflicto inminente. Con una breve exhortación, logró apaciguar a las personas que estaban a punto de enfrentarse en una guerra civil, demostrando así su compromiso con la paz y la reconciliación. Su legado perdura hasta hoy, siendo recordado como un santo que vivió en profunda conexión con Dios y en servicio a los demás. Para los que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a este santo es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible. El 21 de marzo de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la figura de San Agustín Zhao Rong, un mártir del siglo XIX que dedicó su vida a la evangelización en China. Su legado perdura como símbolo de fe y resistencia en tiempos de persecución religiosa. Asimismo, se conmemora a la Beata Benita Cambiagio Frassinello, también del siglo XIX, conocida por su labor en la educación y el cuidado de los más necesitados. Su vida es un ejemplo de dedicación y amor al prójimo, inspirando a muchos en la actualidad. Entre los santos que se celebran ese día se encuentran San Endeo del siglo VI, San Juan de Valence del siglo XII y San Jacobo el Confesor del siglo IX, así como los beatos Mateo Flathers y Tomás Pilchard, del siglo XVII y XVI respectivamente. Cada uno de ellos dejó una huella significativa en la historia de la Iglesia, siendo recordados por su fe y virtudes.