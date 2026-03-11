Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica. A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Maximiliano de Tebeste que se recuerda cada 12 de marzo. San Maximiliano de Tebeste fue un mártir cristiano originario de Tebeste, en Numidia. Era hijo de un veterano llamado Víctor y, al ser llamado al servicio militar, se enfrentó a un dilema moral debido a su fe. Su historia resalta la tensión entre la lealtad a la patria y la fidelidad a las creencias religiosas. Al ser convocado por el procónsul Diono, Maximiliano defendió su postura, afirmando que no era lícito para un fiel cristiano servir como soldado. Esta declaración refleja su firme compromiso con los principios de su fe, a pesar de las consecuencias que esto podría acarrear. Finalmente, tras rehusar prestar el juramento militar, San Maximiliano fue condenado a muerte y degollado. Su sacrificio se recuerda como un acto de valentía y convicción, convirtiéndolo en un símbolo de la resistencia cristiana ante la persecución. Para los creyentes que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a este santo es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible. El 12 de marzo de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la figura de la Beata Fina de San Geminiano, quien vivió en el siglo XIII. Su vida de piedad y dedicación ha inspirado a muchos fieles a lo largo de los años, convirtiéndola en un símbolo de fe y devoción.Entre los santos que se conmemoran en esta fecha se encuentra San Elpegio de Winchester, un destacado religioso del siglo X, conocido por su labor pastoral y su compromiso con la educación cristiana. También se recuerda a San Pablo Aureliano, un santo del siglo VI, cuya vida estuvo marcada por la búsqueda de la verdad y la espiritualidad.Además, el 12 de marzo se honra a San Teófanes Cronista del siglo IX y al Beato Jerónimo Gherarducci del siglo XIV, así como a San José Zhang Dapeng del siglo XIX y San Luis Orione. La celebración incluye también a la Beata Justina Francucci Bezzoli, quien vivió en el siglo XIV, resaltando la riqueza de la tradición católica en esta fecha.