Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica. A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Julio I papa que se recuerda cada 12 de abril. San Julio I fue un papa de la Iglesia Católica que desempeñó un papel crucial en la defensa de la fe cristiana durante el siglo IV. Su pontificado se caracterizó por su firme oposición a las herejías arrianas, que amenazaban la unidad de la Iglesia. A lo largo de su mandato, mostró un compromiso inquebrantable con las enseñanzas del Concilio de Nicea, que establecieron la doctrina sobre la divinidad de Cristo. Una de las acciones más destacadas de San Julio I fue su defensa de san Atanasio, un ferviente opositor del arrianismo que sufrió persecuciones y exilio. San Julio I no solo apoyó a Atanasio, sino que también trabajó para restaurar su posición en la Iglesia, reconociendo la importancia de su liderazgo en la lucha contra las herejías. Además, San Julio I convocó el Concilio de Sardica, que tuvo lugar en el año 343. Este concilio fue fundamental para abordar las disputas sobre la autoridad y la legitimidad de los obispos, así como para reafirmar la fe nicena. Su legado perdura en la historia de la Iglesia como un defensor valiente de la ortodoxia cristiana y un líder comprometido con la unidad de la fe. Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su adoración por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan. El 12 de abril de 2026, se celebran diversas festividades en honor a varios santos de la tradición cristiana. Entre ellos se encuentra San Alferio, un santo del siglo XI, conocido por su vida de dedicación y servicio. También se conmemora a San Basilio de Pario, un destacado santo del siglo VIII, cuya influencia ha perdurado a lo largo de los siglos.Otro de los santos que se celebran en esta fecha es San Constantino, figura importante en la historia de la iglesia. Además, se recuerda a San Damián de Pavía, un santo del siglo VII y a San David Uribe, quien ha sido venerado por su labor pastoral. La lista incluye también a San Erkembodone, un santo del siglo VIII y al Beato Lorenzo de Lisboa, del siglo XIV.Finalmente, se rinde homenaje a Santa Sofía de Fermo, San José Moscati del siglo XX, San Sabas Godo y San Zenón de Verona, ambos del siglo IV. Estas celebraciones reflejan la rica herencia espiritual y cultural que cada uno de estos santos ha dejado en la historia de la iglesia.