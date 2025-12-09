Este martes, 9 de diciembre de 2025, la Iglesia católica celebra a San Juan Diego, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personas beatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,San Juan Diego fue un indígena que, gracias a su fe y humildad, logró la construcción del santuario en honor a la Virgen de Guadalupe en Tepeyac.

¿Quién fue San Juan Diego?

San Juan Diego Cuauhtlatoatzain fue un indígena nativo de México, conocido por su profunda fe y humildad. Nació en el siglo XVI y se convirtió en una figura central en la historia de la devoción mariana en el país. Su vida estuvo marcada por su fervor religioso y su dedicación a la Virgen de Guadalupe, a quien tuvo el privilegio de ver en varias ocasiones.

La aparición de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego en la colina de Tepeyac fue un evento trascendental que no solo impactó su vida, sino que también transformó la fe de muchos en México. La Virgen le pidió que construyera un santuario en su honor, lo que llevó a la creación de la Basílica de Guadalupe, un lugar de peregrinación y devoción para millones de fieles.

San Juan Diego es considerado un santo por la Iglesia Católica y su canonización en 2002 por el Papa Juan Pablo II subrayó su importancia en la historia religiosa de México. Su legado perdura en la devoción a la Virgen de Guadalupe, que sigue siendo un símbolo de identidad y fe para el pueblo mexicano.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su adoración por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el martes, 9 de diciembre de 2025

El 9 de diciembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos que han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. Entre ellos se encuentra Santa Leocadia, una mártir del siglo IV, conocida por su valentía y fe inquebrantable en tiempos de persecución. Su vida es un ejemplo de devoción y sacrificio, inspirando a generaciones de creyentes.Otro de los santos que se conmemoran en esta fecha es San Cipriano, un obispo del siglo VI que se destacó por su defensa de la unidad de la Iglesia y su lucha contra las herejías. Su legado perdura en la enseñanza de la importancia de la comunión y la caridad entre los fieles. Además, se recuerda a Santa Gorgonia, también del siglo IV, quien es venerada por su piedad y su papel en la promoción de la fe cristiana.El 9 de diciembre también es un día para honrar a figuras más recientes como el Beato Bernardo María de Jesús Silvestrelli y el Venerable Fulton Sheen, ambos del siglo XX. Silvestrelli es conocido por su dedicación a la educación y la formación espiritual, mientras que Sheen es recordado por su labor en la evangelización a través de los medios de comunicación. San Pedro Fourier, del siglo XVII, también será celebrado, destacando su compromiso con la educación y el bienestar de los más necesitados.

La oración para San Juan Diego:

San Juan Diego, intercede por nosotros.

