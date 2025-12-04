Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personas beatificada por el Papa, como a San Juan Damasceno que se recuerda cada 4 de diciembre.

¿Quién fue San Juan Damasceno?

San Juan Damasceno, nacido en Damasco en el año 675, fue un destacado teólogo y escritor cristiano. Renunció a la vida acomodada que le ofrecía el cargo político de su padre para ingresar al monasterio de Sabas, donde comenzó su intensa actividad literaria. Su obra literaria es comparable a la de San Isidoro de Sevilla en Occidente, lo que resalta su importancia en la historia del pensamiento cristiano.

Una de las contribuciones más significativas de San Juan Damasceno fue su defensa del culto a las imágenes durante la querella iconoclasta, un periodo en el que se intentó eliminar la iconografía cristiana. A través de sus escritos, explicó la verdadera naturaleza del homenaje que se rendía a las imágenes, argumentando a favor de su uso y su importancia en la práctica religiosa. Su defensa tuvo un impacto considerable en la comprensión del culto tradicional en el cristianismo.

La Iglesia recuerda a San Juan Damasceno el 4 de diciembre, aunque en muchos lugares se mantiene la fecha tradicional del 27 de marzo para su celebración. Su legado perdura en la teología cristiana y en la historia de la defensa de la iconografía, siendo una figura clave en la lucha por la preservación de las tradiciones visuales en la fe cristiana.

Para aquellos que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el jueves, 4 de diciembre de 2025

El 4 de diciembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando figuras de diferentes siglos. Entre ellos se encuentran el Beato Simón Yempo, el Beato Jerónimo de Angelis y el Beato Francisco Gálvez, todos del siglo XVII, quienes son recordados por su dedicación y servicio a la fe.Además, se conmemoran santos de épocas diversas, como San Heracles del siglo III, San Sigiramnio y San Sola del siglo VIII y San Melecio del siglo IV. Estas celebraciones reflejan la rica historia de la Iglesia y la veneración de aquellos que han dejado un legado espiritual.La lista de santos también incluye a figuras más recientes, como San Juan Calabria del siglo XX y a otros como San Bernardo cardenal del siglo XII y San Annon de Colonia del siglo XI. La festividad del 4 de diciembre es una oportunidad para que los fieles honren a estos santos y beatos, recordando sus enseñanzas y ejemplos de vida.

La oración para San Juan Damasceno:

Oh San Juan Damasceno, intercede por nosotros ante el Señor. Amén.

