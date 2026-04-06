Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica. A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Juan Bautista de la Salle que se recuerda cada 7 de abril. San Juan Bautista de la Salle fue un presbítero nacido en Reims, Normandía, Francia, conocido por su dedicación a la educación de los niños, especialmente aquellos en situación de pobreza. Su compromiso con la instrucción humana y cristiana lo llevó a fundar la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, una institución que se enfocó en proporcionar una educación de calidad a los más necesitados. A lo largo de su vida, San Juan Bautista de la Salle enfrentó numerosas tribulaciones y desafíos en su misión educativa. A pesar de las dificultades, su perseverancia y fe lo convirtieron en un referente en el ámbito de la educación cristiana. Su labor no solo impactó a los niños de su tiempo, sino que sentó las bases para un sistema educativo que ha perdurado a lo largo de los años. La obra de San Juan Bautista de la Salle ha sido reconocida y valorada por el pueblo de Dios, quien le debe gratitud por su incansable esfuerzo en la formación de generaciones de jóvenes. Su legado sigue vivo en las escuelas cristianas que llevan su nombre y en la continua labor de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en todo el mundo. Para los cristianos que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan. El 7 de abril de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando a San Caliopio, un mártir del siglo IV y San Hegesipo, un importante historiador de la Iglesia del siglo II. Ambos santos son recordados por su dedicación y contribuciones a la fe cristiana, siendo venerados en diversas tradiciones a lo largo de los siglos.Entre los santos que se conmemoran ese día también se encuentra San Hermano José, del siglo XIII, conocido por su vida de servicio y humildad. Además, se celebrará a San Jorge de Lesbos, del siglo IX, quien es reconocido por su labor pastoral y su compromiso con la comunidad cristiana en su época.La lista de santos incluye también a San Pedro Nguyen Van Luu, mártir del siglo XIX y a varios beatos como María Asunto Pallotta, Enrique Walpole, Alejandro Rawlins, Eduardo Oldcorne y Rodolfo Ashley, todos ellos del siglo XVI y XVII. Cada uno de estos santos y beatos ha dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia y su festividad será una ocasión para recordar sus vidas y enseñanzas.