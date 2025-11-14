La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este viernes, 14 de noviembre de 2025 a San José Pignatelli y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

¿Quién fue San José Pignatelli?

San José Pignatelli fue un destacado santo español perteneciente a la ilustre familia Pignatelli, conocida por su relevancia en la historia y la iglesia. Su linaje incluye a un miembro que llegó a ser Papa, Inocencio XII, lo que resalta la importancia de su familia en el contexto religioso y social de la época.

Las raíces de la familia Pignatelli se remontan a tiempos antiguos, casi alcanzando el ámbito de la leyenda. Esta conexión histórica no solo enriquece la figura de San José, sino que también subraya el legado de su familia en la historia de la iglesia católica y su influencia en la sociedad española.

San José Pignatelli es recordado no solo por su nobleza de sangre, sino también por su dedicación a la fe y su vida ejemplar. Su canonización lo ha convertido en un símbolo de virtudes cristianas y un modelo a seguir para los fieles, perpetuando así su memoria a lo largo de los siglos.

Para los creyentes que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a este santo es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible.

Todos los santos que se celebran el viernes, 14 de noviembre de 2025

El 14 de noviembre de 2025, se celebran varios santos en el calendario litúrgico, destacando figuras de diferentes siglos. Entre ellos se encuentra San Teodoto de Heraclea, un mártir del siglo III y San Rufo de Aviñón, un santo del siglo IV, cuyas vidas han sido recordadas a lo largo de los años por su dedicación y fe.Además, se conmemoran santos de épocas más recientes, como San Lorenzo O'Toole del siglo XII y San Esteban Teodoro Cuénot del siglo XIX. Estos santos han dejado un legado importante en la historia de la Iglesia, siendo ejemplos de virtudes cristianas y compromiso con la comunidad.La celebración también incluye a beatos como Juan de Tufaria y Juan de Licio, así como a otros santos como San Dubricio de Bardsey y San Serapión del siglo XIII. Cada uno de ellos representa una parte significativa de la tradición cristiana, recordando a los fieles la importancia de la santidad en la vida cotidiana.

La oración para San José Pignatelli:

San José Pignatelli, ruega por nosotros.

San José Pignatelli, ruega por nosotros.