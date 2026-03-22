La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones. Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este lunes, 23 de marzo de 2026 a San José Oriol y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. San José Oriol fue un presbítero originario de Barcelona, España, conocido por su profunda espiritualidad y dedicación a la vida religiosa. A lo largo de su vida, se destacó por su práctica de la mortificación corporal, lo que refleja su compromiso con la fe y su deseo de acercarse a Dios. Su vida fue un ejemplo de entrega y sacrificio, buscando siempre la unión con lo divino. Además de su vida de oración constante, San José Oriol cultivó la pobreza, lo que le permitió vivir de manera austera y centrada en lo espiritual. Esta elección de vida lo llevó a ser un modelo de humildad y servicio, inspirando a otros a seguir su ejemplo. Su dedicación a la pobreza no solo fue un acto de fe, sino también una forma de conectar con los más necesitados. San José Oriol es recordado por los dones celestiales que recibió, los cuales enriquecieron su vida y su ministerio. Su legado perdura en la comunidad católica, donde es venerado como un santo que vivió en profunda comunión con Dios y que dedicó su vida al servicio de los demás, dejando una huella imborrable en la historia de la Iglesia en España. Para los que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a este santo es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible. El 23 de marzo de 2026 se conmemoran varios santos y beatos en el calendario litúrgico. Entre ellos se encuentra el Beato Edmundo Sykes, quien vivió en el siglo XVI y es recordado por su dedicación a la fe y su labor pastoral. Su vida es un ejemplo de compromiso y servicio a la comunidad cristiana.Otro de los santos que se celebra en esta fecha es San Fingar, un mártir del siglo V, conocido por su valentía y su firmeza en la fe. Su legado perdura en la tradición de la Iglesia, inspirando a los fieles a seguir su ejemplo de entrega y sacrificio.Además, se recuerda a San Gualterio del siglo XI, el Beato Metodio Domingo Trcka del siglo XX, San Otón de Ariano del siglo XII, el Beato Pedro de Gubbio del siglo XIV, San Pedro Higgins del siglo XVII y Santa Rebeca de Himlaya del siglo XX. Cada uno de estos santos ha dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia, siendo venerados por su vida ejemplar y su devoción a Dios.