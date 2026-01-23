Este viernes, 23 de enero de 2026, la Iglesia católica celebra a San Ildefonso, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de destacar en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,San Ildefonso fue un obispo de Toledo conocido por su gran devoción hacia la Virgen María.

Santoral del día | San Ildefonso (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Ildefonso?

San Ildefonso fue un destacado monje y rector de un cenobio en la ciudad de Toledo, situada en la antigua Hispania Tarraconensis, que corresponde a la actual España. Su vida estuvo marcada por un profundo compromiso religioso y una dedicación a la vida monástica, lo que lo llevó a ser elegido obispo de la ciudad.

Además de su labor pastoral, San Ildefonso se destacó como un prolífico autor de libros y textos litúrgicos, contribuyendo significativamente a la literatura religiosa de su tiempo. Su obra escrita refleja su profundo conocimiento teológico y su deseo de enriquecer la vida espiritual de la comunidad cristiana.

Una de las características más notables de San Ildefonso fue su gran devoción hacia la Santísima Virgen María, a quien veneró como Madre de Dios. Esta devoción se tradujo en su obra y en su vida, convirtiéndolo en un importante defensor de la mariología en la tradición cristiana.

Para las personas que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el viernes, 23 de enero de 2026

El 23 de enero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura de San Mainbodo, un santo del siglo VIII conocido por su dedicación y servicio a la fe. Su vida y legado continúan inspirando a muchos fieles en la actualidad, recordando la importancia de la perseverancia en la espiritualidad.Entre los santos que se conmemoran en esta fecha se encuentran Santa Emerenciana y San Amasio, ambos del siglo IV. Santa Emerenciana es venerada por su valentía y fe inquebrantable, mientras que San Amasio, obispo, es recordado por su liderazgo y contribuciones a la iglesia primitiva. Su memoria es un llamado a la unidad y la fortaleza en la fe.Además, se celebran a San Andrés Chong Hwagyong, un mártir del siglo XIX y a San Clemente, obispo y mártir del siglo IV, junto con San Agatángelo y San Severiano, mártir del siglo III. Cada uno de estos santos representa un ejemplo de sacrificio y devoción y su celebración en esta fecha es una oportunidad para que los creyentes reflexionen sobre su propia fe y compromiso.

La oración para San Ildefonso:

Oh San Ildefonso, ruega por nosotros.