Este martes, 13 de enero de 2026, la Iglesia católica celebra a San Hilario de Poitiers, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de destacar en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,San Hilario de Poitiers fue un obispo que defendió la fe nicena y fue desterrado por cuatro años por oponerse a la herejía arriana.

Santoral del día | San Hilario de Poitiers (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Hilario de Poitiers?

San Hilario de Poitiers fue un destacado obispo y doctor de la Iglesia, conocido por su firme defensa de la fe nicena en un periodo de gran controversia teológica. Asumió la sede de Poitiers, en Aquitania, durante el reinado del emperador Constancio, quien apoyaba la herejía arriana. Esta situación lo llevó a convertirse en un ferviente defensor de la doctrina de la Trinidad y de la divinidad de Cristo.

Su compromiso con la fe lo llevó al exilio, donde pasó cuatro años en Frigia debido a su oposición a las enseñanzas arrianas. A pesar de las adversidades, San Hilario continuó su labor teológica y pastoral, convirtiéndose en una figura clave en la lucha por la ortodoxia cristiana. Su valentía y dedicación lo convirtieron en un símbolo de resistencia ante la herejía.

Además de su labor como obispo, San Hilario es conocido por sus importantes escritos, que incluyen célebres comentarios sobre los Salmos y el evangelio de san Mateo. Su obra ha dejado una huella perdurable en la teología cristiana y su legado sigue siendo relevante en la actualidad, siendo recordado como un defensor incansable de la fe cristiana.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su devotismo por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el martes, 13 de enero de 2026

El 13 de enero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura del Beato Emilio Szramek, quien vivió en el siglo XX. Este beato es recordado por su dedicación y servicio a la iglesia, dejando un legado de fe y compromiso que inspira a muchos en la actualidad.

Entre los santos que se conmemoran en esta fecha se encuentra San Godofredo de Ilbenstad, un religioso del siglo XII conocido por su vida de austeridad y devoción. Su ejemplo de vida ha sido un faro de esperanza para los fieles, especialmente en tiempos de dificultad.

Asimismo, se celebran las festividades de Santa Juta de Huy, San Pedro presbítero y mártir, Beata Verónica de Binasco Negroni, San Remigio de Reims y San Kentigerno. Cada uno de estos santos, provenientes de diferentes épocas y contextos, aporta una rica diversidad a la tradición católica, recordando a los creyentes la importancia de la fe en la vida cotidiana.

La oración para San Hilario de Poitiers:

San Hilario, ruega por nosotros.