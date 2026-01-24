La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este sábado, 24 de enero de 2026 a San Francisco de Sales y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Francisco de Sales (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Francisco de Sales?

San Francisco de Sales fue un destacado escritor y religioso nacido en 1567 en Saboya, conocido por su dedicación a la transmisión de la verdad evangélica. Desde su infancia, su madre le enseñó el Catecismo, lo que despertó en él un profundo interés por la fe. A los 14 años, ingresó en la Universidad de París, donde se destacó en retórica y filosofía y posteriormente se dedicó al estudio de la Teología, consagrándose a Dios.

A los 24 años, San Francisco de Sales obtuvo su Doctorado en Leyes y fue ordenado sacerdote en 1593. A lo largo de su vida, predicó en diversas ciudades y participó activamente en la reconquista del Chablais, donde comenzó su carrera como escritor. Elaboró una serie de panfletos sobre la Doctrina de la Iglesia, lo que contribuyó significativamente al aumento de conversiones y al restablecimiento de la fe Católica en la región.

Durante 21 años, San Francisco de Sales ocupó el cargo de Obispo de Ginebra, donde continuó su labor pastoral y literaria. Su vida estuvo marcada por un profundo amor a Dios y a los demás y falleció en 1622, dejando como última palabra el nombre de Jesús. Es reconocido como el patrono de los periodistas, reflejando su compromiso con la verdad y la comunicación efectiva de la fe.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su devotismo por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Santoral del día | San Francisco de Sales (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el sábado, 24 de enero de 2026

El 24 de enero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la Beata María Poussepin, quien vivió en el siglo XVIII. Su vida estuvo marcada por la dedicación a la educación y el cuidado de los más necesitados, convirtiéndose en un ejemplo de fe y servicio.

Entre los santos que se conmemoran en esta fecha se encuentran San Feliciano y San Sabiniano, ambos obispos del siglo III. Estos santos son recordados por su labor pastoral y su compromiso con la difusión del cristianismo en tiempos difíciles, dejando un legado de fe que perdura hasta nuestros días.

Además, se celebran las festividades de la Beata Paula Gambara Costa del siglo XVI, el Beato Timoteo Giaccardo del siglo XX y Santa Xenia del siglo V. Cada uno de ellos representa un modelo de virtudes cristianas y ha inspirado a generaciones de fieles a vivir con amor y dedicación en su vida diaria.

La oración para San Francisco de Sales:

San Francisco de Sales, ruega por nosotros.