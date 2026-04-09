La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones. Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este viernes, 10 de abril de 2026 a San Ezequiel y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. San Ezequiel fue un profeta del Antiguo Testamento, conocido por su papel crucial en la historia del pueblo de Israel durante el exilio. Su misión se centró en guiar a su pueblo en un tiempo de crisis, donde la fe y la identidad israelita estaban amenazadas por la idolatría y la corrupción. Ezequiel se convirtió en la voz de Dios, transmitiendo mensajes de advertencia y esperanza. En sus visiones y profecías, Ezequiel abordó la necesidad de arrepentimiento y la restauración espiritual del pueblo. A través de sus enseñanzas, instó a los israelitas a abandonar las prácticas idólatras que habían llevado a su caída y a regresar a la adoración del único Dios verdadero. Su mensaje era claro: la fidelidad a Dios era esencial para la supervivencia y la redención de Israel. Además de su labor profética, San Ezequiel es conocido por sus visiones simbólicas y su estilo único de escritura, que incluyen imágenes poderosas y alegorías. Su legado perdura en la tradición judeocristiana, donde es recordado no solo como un profeta, sino también como un símbolo de esperanza y renovación para aquellos que buscan volver a la fe auténtica. Para las personas que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan. El 10 de abril de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando a San Apolonio de Alejandría, conocido por su ferviente defensa de la fe cristiana en tiempos de persecución. Su legado perdura como un símbolo de valentía y compromiso espiritual, inspirando a los fieles a seguir su ejemplo.Entre los santos conmemorados se encuentra San Beda el Joven, un erudito del siglo IX que contribuyó significativamente a la historia y la teología de la Iglesia. Su obra ha sido fundamental para la comprensión de la historia cristiana en Inglaterra y su festividad es un momento para reflexionar sobre la importancia del conocimiento en la fe.Asimismo, se recordará a Santa Magdalena de Canossa, quien dedicó su vida a la educación y el servicio a los más necesitados en el siglo XIX. Su labor ha dejado una huella imborrable en la sociedad y su celebración invita a los creyentes a seguir su camino de amor y servicio hacia los demás.