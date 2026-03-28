Este domingo, 29 de marzo de 2026, la Iglesia católica celebra a San Eustasio de Luxeüil, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Según las escrituras,San Eustasio de Luxeüil fue un abad y discípulo de San Columbano, conocido por fundar varios monasterios en Francia en el siglo VII. San Eustasio de Luxeüil fue un destacado abad y discípulo de San Columbano, una figura clave en la expansión del monacato en Europa durante la Edad Media. Su vida y obra se desarrollaron en el siglo VII, un periodo en el que la influencia del cristianismo estaba en crecimiento y se buscaba establecer comunidades monásticas que promovieran la fe y la vida espiritual. Como abad, San Eustasio se dedicó a fundar diversos monasterios en Francia, contribuyendo significativamente a la difusión de la regla benedictina y a la formación de una vida monástica organizada. Estos monasterios no solo eran centros de oración, sino también de educación y cultura, donde se preservaron y copiaron textos sagrados y clásicos. La labor de San Eustasio de Luxeüil dejó un legado duradero en la historia del monacato en Francia y su influencia se puede ver en la continuidad de la vida monástica en la región. Su dedicación y compromiso con la fe cristiana lo han convertido en una figura venerada en la tradición católica. Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su adoración por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan. El 29 de marzo de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la figura de San Saturno, mártir del siglo V, quien es venerado por su valentía y fe en tiempos de persecución. Su legado perdura en la memoria de los fieles, quienes lo consideran un ejemplo de fortaleza espiritual.Asimismo, se conmemora a San Arquinimo, también mártir del siglo V, cuya vida y sacrificio son recordados en diversas liturgias. Junto a él, el Beato Bertoldo del siglo XII será honrado, conocido por su dedicación a la vida monástica y su labor en la comunidad.La celebración incluye a San Eustasio de Nápoles, mártir del siglo III y a San Guillermo Tempier, del siglo XII, así como al Beato Juan Hambley del siglo XVI. También se recuerda a San Ludolfo de Ratzeburg, del siglo XIII y a San Marcos de Aretusa, mártir del siglo IV, quienes han dejado una huella imborrable en la historia de la Iglesia.