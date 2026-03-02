Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica. A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Emeterio de Calahorra que se recuerda cada 3 de marzo. San Emeterio de Calahorra fue un mártir cristiano que vivió en la Hispania Tarraconense durante el siglo IV. Junto a su compañero San Celedonio, ambos eran soldados que cumplían con su deber militar en los campamentos cerca de León, en la provincia de Galicia. Su fe y valentía al confesar el nombre de Cristo durante un periodo de intensa persecución los llevaron a ser arrestados. Tras su detención, San Emeterio y San Celedonio fueron trasladados a Calahorra, donde enfrentaron un juicio por su fe. A pesar de las presiones y amenazas, se mantuvieron firmes en sus creencias, lo que les costó la vida. Su martirio se convirtió en un símbolo de la resistencia cristiana ante la adversidad. La memoria de San Emeterio de Calahorra perdura en la tradición cristiana, siendo venerado como un santo y mártir. Su festividad se celebra en diversas localidades, recordando su sacrificio y el legado de fe que dejó en la comunidad cristiana de la época. Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su fe por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan. El 3 de marzo de 2026, se celebrarán varios santos y beatos en el calendario litúrgico. Entre ellos, destacan figuras como el Beato Miguel Pío Fasoli da Zerbo y el Beato Samuel Marzorati, ambos del siglo XVIII, quienes son recordados por su dedicación y servicio a la fe. También se conmemoran a San Marino de Cesarea y San Asterio, mártir del siglo III, que han dejado una huella importante en la historia de la iglesia.Además, el día incluye la celebración de San Eutropio de Amasea, del siglo IV y de Santa Teresa Eustoquio Verzeri, del siglo XIX, quienes son ejemplos de vida cristiana y compromiso con la comunidad. La lista de santos también incluye al Beato Pedro Geremia del siglo XV y al Beato Inocencio de Berzo Scalvinoni del siglo XIX, cuyas vidas han inspirado a muchos a lo largo de los años.Por otro lado, se recordarán a San Celedonio de Calahorra y a San Winwaleo, ambos del siglo VI, así como a Santa Catalina Drexel del siglo XX, una figura destacada en la educación y el servicio social. Este día también es una oportunidad para honrar a otros santos como San Ticiano, Santa Cunegunda y San Anselmo de Nonántola, quienes han contribuido a la rica tradición de la iglesia a lo largo de los siglos.