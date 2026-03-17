Este miércoles, 18 de marzo de 2026, la Iglesia católica celebra a San Cirilo de Jerusalén, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Según las escrituras,San Cirilo de Jerusalén fue un obispo y doctor de la Iglesia que destacó por su defensa de la fe ortodoxa frente a los arrianos. San Cirilo de Jerusalén fue un destacado obispo y doctor de la Iglesia, conocido por su firme defensa de la fe cristiana en un periodo de gran controversia teológica. Su vida estuvo marcada por la oposición de los arrianos, quienes negaban la divinidad de Cristo, lo que le llevó a sufrir numerosas injurias y expulsiones de su sede episcopal. A pesar de las adversidades, San Cirilo se dedicó a la enseñanza y la catequesis, utilizando oraciones y explicaciones profundas para transmitir la doctrina ortodoxa. Su labor educativa fue fundamental para fortalecer la fe de los creyentes y combatir las herejías de su tiempo. Además de su labor pastoral, San Cirilo es conocido por su contribución a la comprensión de las Escrituras y los sagrados misterios de la fe. Su legado perdura en la Iglesia, donde es recordado como un defensor valiente de la verdad y un guía espiritual para las generaciones futuras. Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su adoración por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan. El 18 de marzo de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura de San Anselmo de Mantua, un importante religioso del siglo XI conocido por su dedicación a la vida monástica y su labor en la educación. Su legado perdura en la historia de la Iglesia, siendo un referente para muchos fieles.Asimismo, se conmemora a San Leobardo, un santo del siglo VI que se destacó por su vida de austeridad y su compromiso con la fe. Su ejemplo de vida ha inspirado a generaciones de creyentes a seguir un camino de espiritualidad y servicio a los demás.Entre los santos que se celebran ese día también se encuentran San Alejandro de Jerusalén, Beata Marta Le Bouteiller, San Eduardo, rey de Inglaterra y San Salvador de Horta Grionesos. Cada uno de ellos, con su propia historia y virtudes, contribuye a la rica tradición de la Iglesia y a la devoción de los fieles en esta fecha significativa.