Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos. Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este miércoles, 4 de marzo de 2026 a San Casimiro y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. San Casimiro fue un príncipe polaco, hijo del rey Casimiro IV Jagellón, nacido en 1458 en Cracovia. Desde joven, se destacó por su fervor religioso, su castidad y su dedicación a la penitencia. A pesar de su posición privilegiada, vivió con sencillez y humildad, mostrando una profunda devoción hacia la Eucaristía y la Virgen María. Su vida estuvo marcada por un fuerte deseo de agradar a Dios, lo que lo llevó a practicar la mortificación y a dedicarse a la ayuda de los pobres, ganándose el apodo de "defensor de los pobres". La educación que recibió de sus padres y de sus maestros, el Padre Juan y el profesor Calímaco, fue fundamental en su formación. A pesar de tener doce hermanos, San Casimiro destacó por su virtuosismo y su compromiso con la fe, logrando alcanzar una santidad admirable en su corta vida. Su devoción a la Pasión de Cristo y su adoración a Jesús Sacramentado fueron pilares en su espiritualidad, dedicando largas horas a la meditación y la oración, incluso en medio de sus responsabilidades como príncipe. San Casimiro falleció a la edad de 26 años, el 4 de marzo de 1484, debido a la tuberculosis. Su cuerpo fue encontrado incorrupto 120 años después de su muerte, lo que reafirmó su santidad. A lo largo de los años, ha sido invocado como intercesor en Polonia y Lituania, donde su legado de fe católica perdura. Su vida y virtudes continúan inspirando a muchos, recordando la importancia de la caridad y la devoción en la vida cristiana. Para las personas que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a este santo es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible. El 4 de marzo de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos que han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. Entre ellos se encuentra el Beato Umberto, quien vivió en el siglo XII y es recordado por su dedicación a la vida monástica y su labor en la evangelización. Su legado perdura en la espiritualidad de muchos fieles que buscan seguir su ejemplo de vida consagrada. Asimismo, se conmemora a la Beata Plácida (Eulalia) Viel, una figura destacada del siglo XIX que se dedicó a la educación y el servicio a los más necesitados. Su compromiso con la formación de jóvenes y su labor en la promoción de la fe la han convertido en un modelo a seguir para quienes trabajan en el ámbito educativo y social dentro de la Iglesia. El día también es especial para recordar al Beato Juan Antonio Farina, conocido por su labor pastoral y su dedicación a la formación de sacerdotes, así como a San Basino, un abad del siglo VIII y San Pedro, abad del siglo XII, quienes han sido pilares en la vida monástica. Además, se honra a San Focio y sus compañeros, mártires del siglo IV, cuya valentía y fe inquebrantable son un ejemplo de fidelidad a la Iglesia en tiempos de persecución.