Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica. A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Braulio de Zaragoza que se recuerda cada 26 de marzo. San Braulio de Zaragoza fue un destacado obispo de la Hispania Tarraconense, conocido por su cercanía y amistad con san Isidoro. Juntos, trabajaron incansablemente para restaurar la disciplina eclesiástica en toda la península ibérica, lo que refleja su compromiso con la fe y la organización de la Iglesia en ese tiempo. Su labor no solo se limitó a la restauración de la disciplina, sino que también se destacó por su elocuencia y su vasto conocimiento. San Braulio fue un hombre de letras y un defensor de la ortodoxia cristiana, lo que le permitió influir en la formación de la comunidad eclesiástica de su época. La figura de san Braulio es recordada no solo por su papel como obispo, sino también por su contribución a la cultura y la educación en Hispania. Su legado perdura en la historia de la Iglesia, siendo un ejemplo de dedicación y servicio a la comunidad cristiana. Para los creyentes que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a este santo es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible. El 26 de marzo de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura de San Bercario, un santo del siglo VII conocido por su vida de dedicación y servicio. Su legado perdura en la memoria de los fieles, quienes lo veneran por su compromiso con la fe y la comunidad.Entre los santos que se conmemoran ese día se encuentra San Cástulo, mártir, cuya valentía y sacrificio por la fe han inspirado a generaciones. También se recordará a San Pedro, obispo, un líder espiritual que dejó una huella significativa en la historia de la Iglesia.Además, se celebrarán las festividades de San Eutiquio de Alejandría, Beata Magdalena Catalina Morano, San Baroncio, San Desiderio ermitaño, San Montano y Santa Máxima, todos ellos figuras importantes en la tradición cristiana. La celebración de estos santos es una oportunidad para que los fieles reflexionen sobre sus enseñanzas y contribuciones a la fe.