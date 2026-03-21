Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos. Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este domingo, 22 de marzo de 2026 a San Bienvenido Scotivoli y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. San Bienvenido Scotivoli fue un obispo originario de Osimo, en la región del Piceno, Italia. Su elección como obispo fue realizada por el papa Urbano IV, quien confió en su capacidad para guiar a la comunidad local. A lo largo de su vida, San Bienvenido se destacó por su dedicación a la paz y la armonía entre los ciudadanos de su diócesis. Además de su labor pastoral, San Bienvenido Scotivoli se inspiró en el espíritu de los Hermanos Menores, una orden religiosa fundada por San Francisco de Asís. Este enfoque lo llevó a vivir con humildad y simplicidad, buscando siempre el bienestar de su comunidad y promoviendo valores de fraternidad y solidaridad. Su deseo de morir sobre tierra desnuda refleja su compromiso con la pobreza y la humildad, características fundamentales de su vida y ministerio. San Bienvenido Scotivoli es recordado como un líder espiritual que trabajó incansablemente por la paz y el entendimiento entre las personas, dejando un legado perdurable en su región. Para los que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan. El 22 de marzo de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura de San Epafrodito, un mártir del siglo I conocido por su dedicación y servicio a San Pablo. Su vida es recordada por su valentía y compromiso con la fe cristiana, convirtiéndose en un ejemplo para los creyentes.Además, se conmemora al Beato Francisco Chartier, un religioso del siglo XVIII que dedicó su vida a la evangelización y al servicio de los más necesitados. Su legado perdura en la labor social y espiritual que realizó, inspirando a muchos a seguir su camino de fe y caridad.Por otro lado, la celebración también incluye a Santa Lea de Roma, San Pablo de Narbona y San Nicolás Owen, quienes, a lo largo de los siglos, han dejado una huella imborrable en la historia de la Iglesia. Cada uno de ellos representa un modelo de virtudes cristianas y un llamado a vivir con integridad y amor hacia los demás.