Este domingo, 24 de mayo de 2026, la Iglesia católica celebra a María Auxiliadora, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de aparecer en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,

María Auxiliadora, Madre espiritual de todos, es conocida por ser la Patrona de los cristianos y defensora de Europa durante las invasiones musulmanas.

Santoral del día | María Auxiliadora (foto: Pixabay).

¿Quién fue María Auxiliadora?

María Auxiliadora, también conocida como Auxilio de los Cristianos, es reconocida como mediadora de la humanidad, desempeñando un papel fundamental en el proceso de redención. Como Madre del Redentor, se la considera una figura clave en la corredención, brindando apoyo y ayuda a todos aquellos que buscan la redención. Este título resalta su importancia no solo como madre de Jesús, sino también como madre espiritual de todos los fieles.

Además, María Auxiliadora es la patrona de todos los cristianos, siendo especialmente venerada por la comunidad salesiana. Su figura ha inspirado a numerosos fieles a lo largo de la historia, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y protección. Su devoción se ha extendido ampliamente y su intercesión es invocada en momentos de necesidad y tribulación.

Históricamente, se le atribuye el título de defensora de Europa durante las invasiones musulmanas, lo que subraya su papel como figura protectora de los cristianos. Su imagen ha sido un faro de fe y resistencia ante las adversidades, consolidando su lugar como un pilar en la tradición católica y el acompañamiento espiritual a lo largo de los siglos.

Para las personas que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a

femenino

femenino

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | María Auxiliadora (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el domingo, 24 de mayo de 2026

El 24 de mayo de 2026, la comunidad católica celebra la festividad de varios santos que han dejado una huella importante a lo largo de la historia de la Iglesia. San Mánahen, un santo del siglo I, es recordado por su dedicación y servicio, mientras que San Vicente de Lérins, del siglo V, es conocido por su contribución a la teología cristiana y su defensa de la fe.También se conmemoran a beatos destacados en el calendario, como Luis Ceferino Moreau del siglo XX, quien se destacó por su trabajo en la pastoral y su compromiso con la educación y Felipe de Piacenza del siglo XIV, famoso por su vida de austeridad y servicio a los más necesitados. Además, el beato Juan de Prado del siglo XVII es honrado por su labor evangelizadora.Completa la celebración San Sérvulo de Trieste y San Simeón Estilita el Joven del siglo VI, conocidos por su vida de oración y su ejemplo de fe. Esta fecha se convierte en una ocasión para reflexionar sobre el legado espiritual y los valores que estos santos representan en la actualidad.

La oración para María Auxiliadora:

¡Oh María, Virgen poderosa, grande e ilustre defensora de la Iglesia; Auxilio de los cristianos, terrible como ejército ordenado en batalla; tú sola has destruido todas las herejías del mundo! Ruega por nosotros que recurrimos a ti. Socorre a tu Iglesia, protege al Sumo Pontífice, aplaca a los enemigos de la Iglesia y humilla su soberbia. Oh Madre, en nuestras angustias, en nuestras luchas y en nuestras dificultades, defiéndenos del enemigo; y en la hora de la muerte acógenos en el paraíso. Amén.