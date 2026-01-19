Este lunes, 19 de enero de 2026, la Iglesia católica celebra a Beato Marcelo Spínola, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,Beato Marcelo Spínola fue un obispo en Sevilla que destacó por fundar círculos de obreros para mejorar la sociedad.

Santoral del día | Beato Marcelo Spínola (foto: Pixabay).

¿Quién fue Beato Marcelo Spínola?

Beato Marcelo Spínola y Maestre fue un destacado obispo en la ciudad de Sevilla, España. Su labor se centró en la mejora de la sociedad, donde se dedicó a fundar círculos de obreros con el objetivo de promover el bienestar y la justicia social. Su compromiso con la comunidad lo convirtió en una figura clave en la búsqueda de la equidad.

Además de su trabajo con los obreros, Spínola se caracterizó por su profunda dedicación a la verdad y la justicia. Su enfoque en estos valores lo llevó a ser un defensor de los derechos de los más desfavorecidos, buscando siempre el bienestar de aquellos que más lo necesitaban. Su legado perdura en la memoria de quienes lo conocieron y en las iniciativas que impulsó.

Marcelo Spínola también se destacó por su generosidad, abriendo su casa a los menesterosos. Esta acción refleja su compromiso con la caridad y su deseo de ayudar a los que se encontraban en situaciones difíciles. Su vida y obra continúan inspirando a muchos en la actualidad, recordando la importancia de la solidaridad y el servicio a los demás.

Para los cristianos que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el lunes, 19 de enero de 2026

El 19 de enero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando a San Basiano, un mártir del siglo V, cuya vida y legado han sido recordados a lo largo de los siglos. Su devoción se mantiene viva entre los fieles, quienes lo veneran por su valentía y fe inquebrantable.

Entre los santos que se conmemoran ese día se encuentra San Arsenio, obispo del siglo X, conocido por su sabiduría y liderazgo en la iglesia. También se recuerda a San Germánico y San Ponciano, ambos mártires del siglo II, cuyas historias de sacrificio han inspirado a generaciones de creyentes.

Además, la festividad incluye a San Remigio de Rouen, del siglo VIII y San Macario el Grande, del siglo IV, así como a San Launomaro del siglo VI. Los beatos Santiago Salès y José Sebastián Pelczar, del siglo XVI y XX respectivamente, también serán honrados, reflejando la rica tradición de la iglesia a lo largo de la historia.

La oración para Beato Marcelo Spínola:

Oh Beato Marcelo Spínola, intercede por nosotros ante el Señor. Amén.