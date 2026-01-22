Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Beata Laura Vicuña que se recuerda cada 22 de enero.

Santoral del día | Beata Laura Vicuña (foto: Pixabay).

¿Quién fue Beata Laura Vicuña?

Beata Laura Vicuña fue una joven argentina reconocida por su valentía y su compromiso con la defensa de la pureza. Nació en un contexto difícil, enfrentando situaciones de abuso y sufrimiento. Su vida se convirtió en un ejemplo de fortaleza ante la adversidad, lo que la llevó a ser considerada patrona de las víctimas de abusos y de incestos.

Laura es recordada por su sacrificio, ya que murió tras recibir una paliza por defender su integridad. Su decisión de ofrecer su vida por la conversión de su madre refleja su profundo amor y deseo de redención para aquellos que la rodeaban. Este acto de entrega la ha convertido en un símbolo de esperanza y fe para muchos.

Su legado perdura en la actualidad, siendo reconocida como mártir y como una figura protectora de los huérfanos y de aquellos que sufren. La vida de Beata Laura Vicuña inspira a muchos a luchar por la justicia y la dignidad, convirtiéndola en una figura relevante en la historia de Argentina y en la lucha contra el abuso.

Para los cristianos que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a esta beata es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el jueves, 22 de enero de 2026

El 22 de enero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando figuras de diferentes siglos. Entre ellos se encuentra el Beato Antonio della Chiesa, del siglo XV, conocido por su dedicación a la vida religiosa y su labor pastoral. También se conmemora a San Gaudencio, un obispo del siglo V, que es recordado por su compromiso con la fe y su labor en la evangelización.La lista de celebraciones incluye a la Beata María Mancini, del siglo XV y al Beato Guillermo Patenson, del siglo XVI, quienes dejaron un legado de devoción y servicio. Además, se honrará al Beato José Nascimbene, del siglo XX y a Santo Domingo, abad del siglo XI, cuyas enseñanzas han perdurado a lo largo de los años.Otros santos que serán recordados en esta fecha son San Anastasio, mártir del siglo VII y el Beato Guillermo José Chaminade, del siglo XIX. También se celebran a San Vicente Pallotti y San Valerio, obispo del siglo IV, así como a San Francisco Gil de Frederic y San Mateo Alonso de Leciana, ambos del siglo XVIII, quienes han contribuido a la historia de la Iglesia con su vida y ejemplo.

La oración para Beata Laura Vicuña:

Oh Beata Laura Vicuña, intercede por nosotros ante el Señor, para que vivamos con fe y amor en nuestra vida diaria. Amén.