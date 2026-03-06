El euro cotiza a 20.52 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 6 de marzo de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 0.22% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.58 pesos y un mínimo de 20.56 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.53%, mientras que en el último año su variación ha sido del -6.40%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias fluctuaciones. A pesar de algunas caídas, el Euro logró recuperarse en varias ocasiones, lo que sugiere una cierta estabilidad en el mercado, aunque con momentos de incertidumbre. En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 10.29%, superando la volatilidad anual del 8.54%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea. En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el dato de 1 sugiere un cambio favorable en su cotización. Este aumento podría estar relacionado con factores económicos o políticos que han influido en la percepción del Euro en el mercado. En resumen, la tendencia positiva del Euro hoy sugiere un fortalecimiento de la moneda en el contexto actual. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".