La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 27 de marzo de 2026 en México es de 20.71 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.76% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.71 pesos y un mínimo de 20.67 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.18%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -5.74%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente al alza, con un aumento significativo en varios días, aunque también se han registrado algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se ha mantenido en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable pero con una inclinación positiva en general. Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.71%, es mayor que la volatilidad anual del 8.60%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea. En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el dato de 1 sugiere un cambio favorable en su cotización. Este aumento podría estar relacionado con factores económicos o políticos que han influido en el mercado de divisas. En resumen, la tendencia positiva del Euro podría reflejar un fortalecimiento de la economía europea en el contexto actual. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Siempre solicita un recibo al realizar la transacción y revisa que la cantidad de dinero que recibes sea correcta. Mantente alerta y, si es posible, utiliza tarjetas de crédito o débito para realizar compras, ya que esto puede ofrecerte mayor seguridad y protección contra robos. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".