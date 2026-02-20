El euro cotiza a 20.28 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 20 de febrero de 2026.Esta cifra muestra que la moneda bajó un -0.00% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.33 pesos y un mínimo de 20.28 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.74%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.89%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento al inicio. A pesar de un par de días de estabilidad, la mayoría de las jornadas reflejan una caída en su valor, lo que sugiere una presión negativa en el mercado. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.3 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.13%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 9.07%. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se refleja en la confianza del mercado y en la estabilidad económica de la zona euro. A pesar de la tendencia positiva, es importante monitorear factores externos que puedan influir en la cotización del Euro en el futuro. La situación económica global y las decisiones de política monetaria serán determinantes para mantener esta tendencia. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.