La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 13 de marzo de 2026 en México es de 20.52 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.16% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.57 pesos y un mínimo de 20.55 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.79%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -5.91%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un total de 5 días de descenso. Sin embargo, también se han registrado 4 días de aumento, lo que indica cierta volatilidad en el mercado. Solo un día se mantuvo estable, lo que sugiere que, a pesar de las caídas, hay momentos de recuperación que podrían influir en la dirección futura de la moneda. En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro es del 8.43%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.57%. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha registrado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. La tendencia al alza indica un posible aumento en la confianza del mercado hacia el Euro, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro. Este crecimiento sostenido podría atraer a más inversores, lo que a su vez podría consolidar aún más la posición del Euro en el mercado internacional. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".