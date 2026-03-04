El euro cotiza a 20.52 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 4 de marzo de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 1.38% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.6 pesos y un mínimo de 20.56 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio de aproximadamente 1.17%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -7.91% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan un comportamiento inestable. A pesar de algunos aumentos, la tendencia general indica una pérdida de valor, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad de la moneda en el corto plazo. Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 9.91%, es mayor que la volatilidad anual del 8.60%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea. En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el dato de 1 sugiere un cambio favorable en su cotización. Este aumento podría estar relacionado con factores económicos o políticos que han influido en la percepción del Euro en el mercado. En resumen, la tendencia positiva del Euro hoy sugiere un fortalecimiento de la moneda en el contexto actual. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".