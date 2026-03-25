La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 25 de marzo de 2026 en México es de 20.56 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.39% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.62 pesos y un mínimo de 20.57 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.47%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -5.84% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también experimentó un aumento significativo en ciertos momentos. A pesar de las fluctuaciones, se mantuvo estable en algunos días, lo que sugiere una cierta volatilidad en el mercado. En general, la tendencia parece indicar una presión negativa sobre la moneda europea. Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.17%, es menor que la volatilidad anual del 8.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en el mercado pueden ser influenciadas por diversos factores económicos y políticos. La tendencia actual podría ser un reflejo de una recuperación económica o de cambios en las políticas monetarias. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.