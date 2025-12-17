El euro presenta una cotización de 21.07 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 17 de diciembre de 2025, cifras que reflejan que la moneda bajó un -0.32% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.13 pesos y un mínimo de 21.1 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.83%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -0.83%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos. A pesar de estos repuntes, la estabilidad ha sido escasa, lo que sugiere un entorno volátil en el mercado de divisas.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 23.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.08%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento reciente.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una pérdida de valor del Euro. Sin embargo, la estabilidad se habría reflejado si el dato hubiera sido igual a cero.

En resumen, la tendencia actual del Euro sugiere un fortalecimiento en el mercado, lo que podría influir en decisiones de inversión y comercio.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Estas instituciones suelen ofrecer tasas más competitivas y garantizan la legalidad de las transacciones. Además, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes lugares antes de realizar la operación, ya que esto puede marcar una diferencia significativa en la cantidad de dinero que recibirás.

Para finalizar, también es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o en lugares no oficiales, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude o recibir billetes falsos. Siempre es mejor realizar las transacciones en un entorno seguro y, si es posible, utilizar tarjetas de crédito o débito que ofrezcan buenas tasas de cambio y protección contra fraudes.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.