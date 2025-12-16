El euro cotiza a 21.13 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 16 de diciembre de 2025.Esta cifra evidencia que la moneda bajó un -0.00% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.16 pesos y un mínimo de 21.13 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.13%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -0.53%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay)

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con un predominio de descensos en su valor. A pesar de algunos ligeros aumentos, la mayoría de los días se caracterizaron por caídas, lo que sugiere una presión negativa en el mercado. La estabilidad fue escasa, lo que indica una falta de confianza entre los inversores.

El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 23.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.51%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 9.48%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios. Un análisis más profundo de los factores que influyen en la cotización del Euro será crucial para entender si esta alza se mantendrá en el futuro.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Estas instituciones suelen ofrecer tasas más competitivas y garantizan la legalidad de las transacciones. Además, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes lugares antes de realizar la operación, ya que esto puede marcar una diferencia significativa en la cantidad de dinero que recibirás.

Para finalizar, también es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o en lugares no oficiales, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude o recibir billetes falsos. Siempre es mejor realizar las transacciones en un entorno seguro y, si es posible, utilizar tarjetas de crédito o débito que ofrezcan buenas tasas de cambio y protección contra fraudes.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.