La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este martes, 13 de enero de 2026 en México es de 20.9 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.02% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.92 pesos y un mínimo de 20.91 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.58%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -5.54%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron un ligero aumento en algunos momentos, pero en general, la estabilidad fue escasa. Esta dinámica sugiere una volatilidad en el mercado que podría estar influenciada por factores económicos externos.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.53%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha experimentado un aumento constante. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

El análisis de esta tendencia indica que el Euro podría estar recuperando valor, lo que podría influir en las decisiones de inversión y en el comercio internacional en el corto plazo.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible.

Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.