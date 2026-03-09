El euro presenta una cotización de 20.72 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 9 de marzo de 2026, cifras que reflejan que la moneda subió un 0.21% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.77 pesos y un mínimo de 20.62 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un aumento del 2.40%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -5.07% en su valor. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente alcista, con un aumento significativo al inicio, seguido de algunas correcciones. A pesar de las fluctuaciones, el Euro logró mantener una estabilidad en varios momentos, lo que sugiere un comportamiento relativamente positivo en el mercado. El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 10.09%, es mayor que la volatilidad anual del 8.54%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea. El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene este impulso, podríamos ver un mayor interés en inversiones en euros, lo que podría influir en el mercado cambiario en el corto plazo. Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.