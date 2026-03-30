El euro presenta una cotización de 20.77 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 30 de marzo de 2026, cifras que revelan que la moneda bajó un -0.17% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.88 pesos y un mínimo de 20.83 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.62%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 5.83% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia inicial de aumento, seguida de una notable caída. A pesar de la recuperación en algunos momentos, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de volatilidad en el mercado. El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.86%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.58%. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en los días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía europea. El análisis de esta tendencia sugiere que factores económicos recientes han influido favorablemente en la cotización del Euro. Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".