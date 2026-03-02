La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este lunes, 2 de marzo de 2026 en México es de 20.31 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.49% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.45 pesos y un mínimo de 20.33 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.23%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.54%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un total de seis descensos y solo cuatro aumentos. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, donde los movimientos negativos han predominado, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan la confianza en la moneda. Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 7.43%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 8.91%. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora en la cotización sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado internacional. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que indicaría una depreciación del Euro frente a otras divisas. La estabilidad en la cotización es crucial para la economía, ya que influye en el comercio y la inversión. En resumen, la tendencia positiva del Euro hoy refleja un clima favorable en el mercado, lo que podría atraer más inversiones y fortalecer la economía europea. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.