Durante el cierre de mercados de este viernes, 27 de marzo de 2026, el euro alcanzó los MXN 20.86, cifra que refleja una variación de la moneda del 1.48% en comparación con su precio en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.9 pesos y un mínimo de 20.67 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un leve aumento del 0.54%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución del 5.07% en su valor. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el largo plazo, a pesar de la reciente recuperación semanal. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro ha mostrado una tendencia mayormente al alza, con un aumento significativo en varios días, aunque también se han registrado algunas caídas. a pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se ha mantenido en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable pero con una inclinación positiva en general. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 11.48%, es mayor que la volatilidad anual del 8.67%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este aumento en la cotización del Euro podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la percepción del Euro a nivel global. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.