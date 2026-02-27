La cotización del euro alcanzó los MXN 20.35 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 27 de febrero de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.36% en comparación con su costo al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.38 pesos y un mínimo de 20.3 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un leve aumento del 0.65%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución significativa del -8.31%. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron aumentos y estabilidad en algunos momentos. a pesar de los intentos de recuperación, la tendencia general sugiere una presión negativa sobre la moneda. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.90%, es menor que la volatilidad anual del 9.02%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha experimentado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. El incremento en la cotización del Euro puede ser atribuido a factores económicos favorables en la zona euro, lo que genera confianza entre los inversores. Esta tendencia positiva podría continuar si se mantienen las condiciones actuales en el mercado. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.