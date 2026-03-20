La cotización del euro alcanzó los MXN 20.73 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 20 de marzo de 2026. Esta cifra refleja una variación del 1.31% en comparación con su precio al inicio de la jornada. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un aumento del 1.31%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -4.87% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia reciente de recuperación a corto plazo, a pesar de la caída acumulada en el año. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un total de 5 días de descenso. sin embargo, también se registraron 4 días de estabilidad y 1 día de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado, aunque la tendencia general fue negativa. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 9.62%, es mayor que la volatilidad anual del 8.63%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha experimentado un aumento constante. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con su rendimiento en días anteriores. El análisis de esta tendencia indica que factores económicos recientes, como el crecimiento en la zona euro, podrían estar influyendo en la apreciación del Euro. Esto podría generar confianza en los inversores y un aumento en las transacciones comerciales. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.