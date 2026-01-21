Durante el cierre de mercados de este miércoles, 21 de enero de 2026, el euro alcanzó los MXN 20.43, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.22% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.65 pesos y un mínimo de 20.64 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.45%, mientras que en el último año su variación ha sido del -6.58%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. sin embargo, también se registraron algunos aumentos y periodos de estabilidad que sugieren cierta volatilidad en el mercado. en general, la tendencia negativa predominó, lo que podría indicar un debilitamiento de la moneda en este periodo.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.29%, es menor que la volatilidad anual del 9.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento en su valor. Esto sugiere que la moneda ha ganado fuerza en el mercado en los últimos días.

Este crecimiento en la cotización del Euro puede ser un indicativo de una mayor confianza en la economía europea, lo que podría atraer más inversiones y fortalecer aún más la moneda en el futuro.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.4 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.