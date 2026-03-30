La cotización del euro alcanzó los MXN 20.77 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 30 de marzo de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.18% en comparación con su precio al inicio de la jornada. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.61%, mientras que en el último año su variación ha sido del -5.84%. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia inicial de aumento, seguida de una notable caída. a pesar de la recuperación en algunos momentos, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de volatilidad en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.88%, es menor que la volatilidad anual del 8.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea. En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el reciente aumento sugiere un cambio favorable en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos o políticos que han mejorado la percepción del Euro. En resumen, la tendencia positiva del Euro hoy podría reflejar un fortalecimiento de la economía europea en el corto plazo. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.