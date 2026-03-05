Este jueves, 5 de marzo de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.5737 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.27%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.61 pesos y un mínimo de 20.45 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un aumento del 1.33%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución del 7.15% en su valor. Estos cambios reflejan la volatilidad del mercado y las condiciones económicas actuales. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de una ligera caída y una posterior recuperación. a pesar de las fluctuaciones, se observó cierta estabilidad en los últimos días, lo que sugiere un posible equilibrio en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 9.91%, es mayor que la volatilidad anual del 8.55%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha registrado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. El incremento en la cotización del Euro puede ser un indicativo de una mayor confianza en la economía europea, lo que podría atraer más inversiones en la región. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.