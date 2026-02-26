Este jueves, 26 de febrero de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.2834 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.28%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.37 pesos y un mínimo de 20.27 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una leve disminución del -0.13%, mientras que en el último año, su variación ha sido más significativa, con una caída del -8.91%. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con cuatro días de aumento y dos de estabilidad. esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde la presión a la baja parece haber predominado, aunque los incrementos ocasionales indican que aún hay factores que podrían influir positivamente en su valor. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.60%, es menor que la volatilidad anual del 9.03%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas o inestabilidad en la región. Sin embargo, la estabilidad en la cotización del Euro es un indicador favorable para los inversores. En resumen, la tendencia positiva del Euro sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado internacional. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.