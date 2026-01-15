La cotización del euro alcanzó los MXN 20.49 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 15 de enero de 2026. Esta cifra refleja una variación del -1.24% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -2.19%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -5.99%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un total de seis descensos. sin embargo, también se han registrado cuatro aumentos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. la estabilidad se ha mantenido en un par de ocasiones, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones, el euro ha encontrado momentos de equilibrio en su valor.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 7.39%, es menor que la volatilidad anual del 9.40%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea.

Este comportamiento indica que el Euro podría estar recuperando confianza en los mercados, lo que podría ser un signo de estabilidad económica en la región. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.5 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.