El dólar cotiza a 17.49 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 23 de enero de 2026.Esta cifra muestra que la moneda subió un 0.07% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.49 pesos y un mínimo de 17.46 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.81%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.92%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con seis días de disminución, seguidos de un ligero aumento y luego una estabilización. Esta fluctuación sugiere una posible corrección en el mercado, aunque la reciente estabilidad podría indicar un momento de pausa antes de futuros movimientos.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 8.88%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del Dólar ha ido en aumento, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda o cambios en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo que el Dólar ha perdido valor en relación con otros días. Sin embargo, la estabilidad se habría indicado con un dato de 0, lo que no es el caso hoy.

Este aumento en la cotización del Dólar podría ser un indicativo de factores económicos que están impulsando su demanda en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible.

Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.