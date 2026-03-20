El dólar cotiza a 17.71 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 20 de marzo de 2026.Esta cifra muestra que la moneda bajó un -0.17% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.78 pesos y un mínimo de 17.71 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.37%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.29%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un total de seis descensos y solo dos aumentos. Esto sugiere una cierta estabilidad en el mercado, aunque los incrementos indican que la situación podría ser volátil. En general, la tendencia sugiere un debilitamiento de la moneda en este período. En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 13.24%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 8.69%. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento en su valor. Esto sugiere que la moneda ha ganado fuerza en el mercado en los últimos días. La tendencia se mantiene en alza, lo que podría reflejar un aumento en la demanda del Dólar o una mejora en la confianza económica. Sin embargo, es importante monitorear esta situación para determinar si se consolidará a largo plazo. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.