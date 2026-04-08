La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 8 de abril de 2026 en México es de 17.48 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -1.32% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.76 pesos y un mínimo de 17.71 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.95%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.57%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja en la mayor parte del período, con un aumento moderado en algunos momentos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos días, lo que sugiere un comportamiento variable en el mercado. En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.19%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.88%. La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de diversos factores del mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro o si se revertirá. Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.