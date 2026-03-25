El dólar presenta una cotización de 17.71 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 25 de marzo de 2026, cifras que reflejan que la moneda bajó un -0.22% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.76 pesos y un mínimo de 17.7 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.86%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.66%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un aumento inicial seguido de varias caídas. A pesar de algunos repuntes, la mayoría de los días se caracterizaron por descensos, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda. En general, la estabilidad fue escasa, lo que podría indicar incertidumbre en el mercado. El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 11.71%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 8.74%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que puede reflejar una mayor demanda o confianza en la economía. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá en el futuro o si se revertirá. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Siempre solicita un recibo al realizar la transacción y revisa que la cantidad de dinero que recibes sea correcta. Mantente alerta y, si es posible, utiliza tarjetas de crédito o débito para realizar compras, ya que esto puede ofrecerte mayor seguridad y protección contra robos. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.