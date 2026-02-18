La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 18 de febrero de 2026 en México es de 17.11 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.11% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.17 pesos y un mínimo de 17.11 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.41%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.08%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de seis descensos y solo dos aumentos, lo que indica una estabilidad en la disminución del valor. Esta situación sugiere un posible fortalecimiento de la moneda local frente al Dólar en el corto plazo. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.12%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.58%. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 2 en relación con los días pasados indica un aumento en su valor. Esto se refleja en un -1 positivo, lo que sugiere que la moneda ha ganado fuerza en el mercado en comparación con los días anteriores. En los últimos días, el Dólar ha mantenido un comportamiento ascendente, lo que podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía local. Este aumento en la cotización puede influir en las decisiones de inversión y en el consumo de los ciudadanos. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.