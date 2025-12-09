El dólar cotiza a 18.25 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 9 de diciembre de 2025.Esta cifra evidencia que la moneda bajó un -0.06% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.28 pesos y un mínimo de 18.24 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.18%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.52%.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de seis descensos y solo dos aumentos, lo que indica una estabilidad en la moneda en los días restantes. Esta dinámica sugiere un posible fortalecimiento de la moneda local frente al Dólar en el corto plazo.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 20.9 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 18.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 9.35%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un aumento en la confianza de los inversores y una posible mejora en la economía local.

Este comportamiento podría reflejar un fortalecimiento de la demanda del Dólar en el mercado.

¿Dónde comprar dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.