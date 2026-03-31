El dólar cotiza a 18.1 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 31 de marzo de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda bajó un -0.08% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.16 pesos y un mínimo de 18.1 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un aumento del 2.01%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -7.71% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con un aumento moderado en algunos momentos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos días, lo que sugiere un comportamiento variable en el mercado. En general, la tendencia indica una ligera disminución en su valor. En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.16%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.82%. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento en su valor. Esto sugiere que la moneda ha ganado fuerza en el mercado en los últimos días. La tendencia se mantiene en alza, lo que podría reflejar un aumento en la demanda del Dólar o una mejora en la confianza económica. Sin embargo, es importante monitorear esta situación para determinar si se consolidará a largo plazo. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".