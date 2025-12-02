El dólar cotiza a 18.3 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 2 de diciembre de 2025.Esta cifra evidencia que la moneda bajó un -0.05% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.31 pesos y un mínimo de 18.3 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.52%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.99%.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de seis descensos. Sin embargo, también se han registrado cuatro aumentos, lo que indica cierta volatilidad en el mercado. A pesar de los altibajos, la tendencia general sugiere una presión hacia la disminución en el valor de la moneda.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 20.9 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 18.3 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.38%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.61%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ido ganando valor en comparación con los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un aumento en la demanda del Dólar en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos que generan confianza en la moneda.

En resumen, la tendencia positiva del Dólar refleja un entorno económico favorable que podría continuar en el corto plazo.

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.