El dólar cotiza a 17.71 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 17 de marzo de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 0.16% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.74 pesos y un mínimo de 17.67 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.66%, mientras que en el último año su variación ha sido de -11.12%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras monedas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con un aumento inicial seguido de varias caídas. Sin embargo, en los últimos días, se observó una ligera recuperación, aunque la estabilidad no se mantuvo por mucho tiempo. En general, el comportamiento del Dólar refleja una volatilidad que podría influir en decisiones económicas futuras. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 12.51%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.67%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor del Dólar ha aumentado, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda o cambios en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo que el Dólar ha perdido valor en relación con otros días. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un escenario posible, donde el dato de 1 sería igual a 0, indicando que no ha habido cambios significativos. En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Dólar, lo que podría tener implicaciones en el comercio y la inversión. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Siempre solicita un recibo al realizar la transacción y revisa que la cantidad de dinero que recibes sea correcta. Mantente alerta y, si es posible, utiliza tarjetas de crédito o débito para realizar compras, ya que esto puede ofrecerte mayor seguridad y protección contra robos. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.